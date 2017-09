Voetbalclub wil af van studenten op Corpus na Vindicat-feest

'Een studentenclub als GSRC hoort nou eenmaal niet op een burgersportpark.' Dat is de mening van voetbalclub GRC die de studenten-rugbyers van GSRC graag ziet vertrekken naar sportpark ACLO op Zernike. De studenten zouden teveel overlast geven.

Voor GRC is het Vindicat-feest van vorige week de druppel. Een groep vrouwelijke Vindicaters gaf een slaapfeest op het sportcomplex. De volgende morgen was het een vieze bende in de kleedkamers, met volgens GRC zelfs poep op de muren. Ger van Gelder van GRC: 'Onze eigenschoonmakers vonden het te vies om op te ruimen.'Van Gelder van GRC is het meer dan een incident. 'GSRC krijgt ieder jaar een nieuw bestuur en die zijn na een jaar weer weg. Maar het is al een dossier van jaren! En nu is het weer de spuigaten uitgelopen.'Daarnaast is het clubhuis van GSRC een doorn in het oog van de andere gebruikers van het sportpark. 'Als je er tegenaan loopt valt het om. Dit zou door een handhavende instantie direct worden afgekeurd.'Van Gelder wil dat de gemeente ingrijpt. 'De gemeente moet nu echt verantwoordelijkheid nemen. De grens is bereikt. Studenten hebben nou eenmaal hun eigen cultuur en beleving en dat hoort thuis op een studentensportpark.'