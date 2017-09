Provincie investeert mee in 'Graanrepubliek 2.0'

De provincie steekt bijna 75.000 euro in de Graanrepubliek. Dat is het project om toeristen naar het Oldambt te trekken met graansoorten en streekproducten.

Exposities, proeverijen en fiets- en wandelroutes moeten toeristen naar het Oldambt lokken. De Oude Remise in Bad Nieuweschans moet het centrum worden in 'Graanrepubliek 2.0'; graanvelden in het gebied krijgen een centrale rol in het project.Het doel is om oude tijden te doen herleven en het graan en alles wat je daar mee kunt doen onder de aandacht te brengen. Het Oldambt staat van oudsher bekend om de graanvelden, herenboerderijen en vergezichten in de polder. Dat moet nu ook bij toeristen bekend worden, zo is de gedachte.Het initiatief komt van graantelers, producenten en afnemers zelf. Zij hebben elkaar gevonden in een samenwerkingsverband.De investering van de provincie volgt op de financiering van het Waddenfonds. Die draagt 450.000 euro bij aan het project. Aanjager Peter Brul stelde in juni al dat de financiering van het plan à 1 miljoen euro totaal, bijna rond is. Daar helpt de provincie nu mee.