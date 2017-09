Dertig maanden cel geëist tegen Veendammers wegens oplichting

(Foto: Archief/RTV Noord)

Twee mannen van 36 en 26 uit Veendam stonden dinsdag voor de rechter in Assen wegens oplichting van meerdere bedrijven in Veendam en Drenthe. Een derde man van 28 uit Emmen wordt ervan verdacht de twee mannen te hebben geholpen.

Het Openbaar Ministerie heeft dertig maanden cel geëist tegen de Veendammers wegens oplichting. Tegen de Emmenaar wordt vier maanden cel geëist, omdat hij alleen zijn rekening beschikbaar zou hebben gesteld.



Vreemde facturen

De bedrijven kregen een factuur van het bedrijf Media Promotion Nederland. Ze moesten betalen voor een vermelding in een bedrijvengids. Op de factuur stond de officiële handtekening van het bedrijf. Sommige bedrijven betaalden, anderen vonden de facturen maar vreemd.



Vervalsen van handtekeningen

Binnen drie maanden tijd werd er op deze manier ruim 60.000 euro op de rekening gestort. De handtekeningen bleken vals en afkomstig te zijn van een overeenkomst die bedrijven eerder hadden getekend, omdat ze juist geen vermelding wilden in de bedrijvengids.



Gedeeltelijke bekentenis

Tijdens de zitting bekende de 36-jarige man uit Veendam de handtekeningen gekopieerd te hebben. Ook werden in zijn woningen pinpassen van de rekeningen gevonden waarop het geld was gestort. De man gaf dit gedeeltelijk toe, maar zei dat hij alleen uitvoerende zaken deed. De schuld geeft hij aan de 26-jarige Veendammer, die alles ontkende.