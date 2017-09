Provincie steekt bijna een ton in integratie vluchtelingen

(Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

De provincie geeft in totaal 88.000 euro aan subsidies aan projecten die vluchtelingen helpen om te integreren in Groningen. Het gaat om projecten in Winsum, De Marne en Oost-Groningen.

In Winsum snoeien, hooien en zagen vluchtelingen samen met dorpsbewoners om het landschap te verbeteren. De proef is bedoeld om op een eenvoudige manier de Nederlanse taal onder de knie te krijgen. Als de proef slaagt wordt het project voor langere tijd uitgevoerd.



Vluchtelingenwerk Noord-Nederland krijgt geld voor een project specifiek gericht op Eritrese vluchtelingen. Dat project loopt in de gemeenten Pekela, Stadskanaal, Veendam, De Marne en Winsum.