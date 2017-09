Zorgbelang Groningen: 'Het gaat niet alleen om de portemonnee van specialisten'

Zorgbelang Groningen vreest dat de patiënt niet meer op de eerste plaats komt door de machtsstrijd binnen zorggroep Treant.

Artsen van de Treant-ziekenhuizen, waaronder het Refaja in Stadskanaal, willen in de Raad van Bestuur (RvB), maar de cliëntenraad is daar tegen. Johan ten Hoove van Zorgbelang Groningen snapt dat wel. 'De specialisten zien ook het miljoenentekort van Treant. Zij willen zorg zien op de plaatsen waar het meest verdiend kan worden. Maar het gaat niet alleen om de portemonnee van de specialisten.'Zorgbelang Groningen wil de zorg dicht bij de patiënten houden. 'Wij begrijpen ook dat er een tekort is en dat er samen moet worden gewerkt. Als dat meer gebeurt, kan de zorg behouden blijven voor Stadskanaal en omgeving. Het patiëntenbelang in de zwakkere regio's moet altijd voorop blijven staan', besluit Ten Hoove.