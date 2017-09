'Dreiging van sluiting maakt cipiers Ter Apel onzeker en kwetsbaar'

De constante dreiging van sluiting en de hoge werkdruk eist zijn tol bij de cipiers en ander personeel in de gevangenis in Ter Apel. Dat zegt Marcel Ottens, de voorzitter van de ondernemingsraad van de gevangenis.

Ottens reageert hiermee op een reportage van Nieuwsuur , waaruit blijkt dat er landelijk gezien veel personeel vertrekt bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ottens zegt dat dat niet het geval is in Ter Apel: dit is volgens hem vooral een 'probleem van de Randstad'.Toch sluit Ottens sluiting nog altijd niet uit. 'Wat mij betreft blijft de gevangenis open, maar garanderen kan ik dat niet. Het is immers een politiek besluit.'Ottens put er hoop uit dat de gevangenis er één is met een speciale doelgroep: vreemdelingen. 'Dit past naadloos bij asielhoofdstad Ter Apel. En daar komt nog eens bij dat onze gevangenis binnenkort, als onderdeel van een pilot, energieneutraal wordt gemaakt. Dat geeft hoop dat we open zullen blijven: zo'n pilot doe je niet zomaar.'Peter Hennephof, de directeur van de DJI, zegt verder in Nieuwsuur dat er 'in het regeerakkoord heel duidelijk iets moet staan over de overcapaciteit in de gevangenissen'. Hij doelt daarbij op de vele lege bedden in de Nederlandse inrichtingen.Ottens onderschrijft dit, maar noemt wel een kanttekening. 'Het lijkt me heel logisch dat, als je structureel lege bedden hebt, je daar geen geld in gaat steken. Maar ik vraag me wel af hoe dat komt. Volgens mij lopen er nog zo'n 12.000 veroordeelde mensen buiten rond, die nog niet hun straf hebben uitgezeten.''Als je daar echt op gaat sturen kan je alweer heel wat cellen vullen', denkt Ottens. 'Bovendien is er nog altijd veel criminaliteit op de digitale snelweg en de politie is daar nog niet voldoende op toegerust', zegt Ottens.Als oplossing noemt Ottens dat de veiligheidsketen op orde moet komen. 'En ook de politie moet hierop echt op gaan sturen. En ja, veiligheid kost gewoon veel geld. Dus dat is niet zonder financiële gevolgen.'