Kamervragen over tekort kamers buitenlandse studenten

Er komt een kamerdebat over het groeiende probleem rondom kamertekorten voor internationale studenten die in Nederland willen studeren. Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft het verzoek ingediend en het debat bevestigd gekregen.

Eerder werd bekend dat een uitbreiding van de noodopvang in Groningen voor internationale studenten voorlopig niet nodig is. Van de honderd bedden die beschikbaar zijn in de opvang, zijn er slechts rond de negentig in gebruik.