Inbraken bij dierenartsen levert celstraf op

(Foto: RTV Noord)

Een 22-jarige man uit Groningen moet vijftien maanden de cel in, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Hij heeft bij verschillende dierenartsenpraktijken in Groningen en Drenthe ingebroken. De man pleegde inbraken tussen mei en half september vorig jaar.

De man werd behandeld in een kliniek in Zuidlaren. Samen met een 26-jarige medebewoner van de instelling pleegde hij de diefstallen. De 22-jarige man gooide een ruit in en samen namen ze een geldkistje of kassalade mee.



Telefoonboek

De mannen hadden geld nodig en dachten dat er bij de dierenartsenpraktijken wel contant geld te vinden was. Ze pakten het telefoonboek om de adresgegevens van de dierenartsen op te zoeken. De twee maakte duizenden euro's buit bij onder andere praktijken in Groningen en Loppersum.



Compagnon

De 26-jarige man werd in maart veroordeeld voor eerdere inbraken en zit hiervoor nog een celstraf uit. Het is niet duidelijk wanneer hij zich voor de inbraken bij de dierenartsen moet verantwoorden.