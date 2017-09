Vacaturetekst maken: Wees duidelijk, eerlijk en volledig over het bedrijf

Voor sommige groepen werknemers liggen de banen momenteel voor het oprapen. Bedrijven moeten dus beter hun best doen mensen aan te trekken. Bijvoorbeeld door een heel goede vacaturetekst te maken. NoordZaken-expert Jorinde Kelder adviseert.

In mijn vorige blog heb ik uiteengezet wat er komt kijken bij het aantrekken van een nieuwe medewerker. Nog even in het kort: denk na over de inhoud van het werk dat iemand moet gaat doen, de ervaring die iemand moet hebben en tenslotte welk persoonsprofiel daarbij past. De volgende stap is het opstellen van een vacaturetekst.Een vacaturetekst moet informatie geven aan de sollicitant over de organisatie en over de functie van de nieuwe medewerker. Geef dus wat zakelijke gegevens, maar vertel ook over het karakter van de organisatie.Het moet duidelijk zijn wat de organisatie maakt of doet, hoeveel mensen er werken, hoe de structuur van de organisatie is, waar de onderneming is gevestigd. Gaat het om een familiebedrijf of is het onderdeel van een groter concern? Heeft het bedrijf een typerende cultuur? Zeg er wat over. Ook kun je eventueel iets opnemen over de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. Wees zeker niet te bescheiden, een beetje reclame maken is natuurlijk goed. Zolang je maar geen onwaarheden vertelt. Of beloftes doet die je na kunt komen.De sollicitant heeft ook zo zijn vragen. Over de inhoud van de functie, de arbeidsvoorwaarden die daarbij horen, het gewenste opleidingsniveau en de ervaring die nodig is om de functie uit te oefenen. Leg dat kort en bondig uit.Zet de taken die bij de functie horen uiteen en maak dat zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld:U bent verantwoordelijk voor het opstellen van verkoopfacturen.U bent verantwoordelijk voor het inboeken van (inkoop)facturen.Ook is het goed om te vermelden aan wie de medewerker verantwoording aflegt.Vertel welke eisen u stelt aan het opleidingsniveau en in welke richting de kandidaat moet zijn opgeleid. Het is bovendien belangrijk dat je duidelijk zegt of de kandidaat een starter is op de arbeidsmarkt, een junior, een medior of wellicht een senior. Ook moet de kandidaat als persoon binnen het team en het bedrijf passen. Vertel dus welk type persoonlijkheid het meest geschikt is voor de functie.Uiteraard wil de kandidaat ook weten hoe de zaken bij het bedrijf geregeld zijn. Het belangrijkst? Het salaris dat bij de functie hoort natuurlijk. Sollicitanten zijn over het algemeen ook zeer geïnteresseerd in doorgroeimogelijkheden. Ook het aantal uren en de werktijden zijn van belang.Veel sollicitanten vragen ook naar de secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk daarbij aan het aantal vakantiedagen en de pensioenopbouw. Voor velen is een vaste baan nog altijd het hoogste goed. Maak daarom ook duideljik wat de aard is van het contract: flexibel, vast of tijdelijk. In dat laatste geval laat je ook weten hoe lang iemand nodig is. Of is het misschien eerst een tijdelijk dienstverband dat een vaste aanstelling kan worden wanneer het beide partijen bevalt?