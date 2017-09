Noord Vandaag: 'Wachten terwijl de orkaan over je hoofd raast'

Aukje de Haan uit Uithuizen heeft de ellende in Sint Maarten van dichtbij meegemaakt. Gisterochtend kon ze weer opgelucht ademhalen op het vliegveld van Eindhoven. Hoe heeft ze het ervaren? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Bestuursleden van Vindicat kunnen fluiten naar hun. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool namen dat besluit na de incidenten in onder andere de Sushi Mall in de Stad.. (Vanaf 1:11)- VoormaligHenk Oosterhof en zijn vrouw zijn weer op vrije voeten. Vandaag gaven ze meer openheid over hun zaken in een gesprek met de curator. Maar vrijgesproken zijn ze niet.. (Vanaf 03:49)- United Artists Groningen organiseert eenvoor de getroffenen van de orkaan Irma op onder andere Sint Maarten.. (Vanaf 9:50)- De Groningse Max Verstappen wordt ze genoemd. HetAnnabelle Brian behoort tot de beste twaalf jonge karters van Nederland. In de studio vertelt ze over haar grote passie.. (Vanaf 12:30)- Ronald reisde af naar het. Eventjes was hij daar de directeur en omringde hij zich met mini-koeien. Maar wat zijn dat voor beesten? (Vanaf 15:28)Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist