Vennenflat vogelvrij; sloop kan bijna beginnen

Woningbouwcorporatie Acantus staat in de startblokken om de Vennenflat in Delfzijl af te breken. Over twee weken wordt het asbest eruit gehaald. In november moet de daadwerkelijke sloop beginnen, als de vleermuizen tenminste meewerken.

Uit onderzoek bleek eerder al dat beschermde diersoorten zich in de flat hebben genesteld, waaronder de vleermuis. Daardoor liep de sloop een halfjaar vertraging op.Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen huismussen en gierzwaluwen meer in het pand zijn. Het onderzoek naar de vleermuizen loopt nog, waardoor het nog even spannend is voor projectleider Jack Hofman.'Bij de laatste veldbezoeken zijn we geen vleermuizen tegengekomen. Het onderzoek loopt op 1 oktober af, wat betekent dat we nog twee keer moeten kijken. Als blijkt dat er wel vleermuizen zijn, moeten we verschillende maatregelen nemen.'De woningbouwcorporatie moet dan zogenoemde vleermuishotels plaatsen. 'Die kunnen we dan op verschillende plekken in de buurt neerzetten. Zo krijgen de vleermuizen een alternatief aangeboden, waardoor ze hopelijk de flat verlaten', zegt Hofman.De vleermuizen kunnen ook roet in het eten gooien voor de asbestsanering. Zo zitten er asbestdeeltjes in de kit van de ramen. Als de vleermuizen nog in het pand zitten, kunnen de ramen er niet worden uitgehaald.Als alles meezit, start het 'knabbelwerk' op 20 november. Het gebouw wordt in vier etappes naar beneden gehaald. Sloopbedrijf Scheffer uit Wezep begint aan de kant van de Albert Heijn. Die winkel blijft gedurende de sloop open, maar krijgt vanwege de veiligheid een andere toegangsroute.Hofman verwacht dat de flat voor de Kerst uit het straatbeeld van Delfzijl is verdwenen. In de maanden daarna wordt het puin afgevoerd. Halverwege februari is de klus geklaard.