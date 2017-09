United Artists Groningen organiseert benefiet voor St. Maarten

GRONINGEN - Steeds meer Groningers beginnen met hulpacties voor de slachtoffers van orkaan Irma die afgelopen week over de Bovenwindse eilanden raasde. Zo ook de United Artists Groningen.

Het initiatief begon bij Cissy Gressmann en haar vader. Zij en vele kennissen van hen hebben vrienden op de eilanden. Dit was voor hen genoeg reden om in actie te komen.Samen met een aantal muzikanten organiseren zij een meerdere aangelegenheden waar geld ingezameld kan worden. Zo werken er verschillende café's in de stad mee aan de benefietactie, waaronder Huize Maas en New Orleans Jazz Café. Allen hebben ze één doel: geld en goederen inzamelen voor Sint Maarten, Sint Eustasius en Saba.Eddie Meijer van de band Soultrain is één van de muzikanten die zondag 24 september in Huize Maas optreedt. Hij trekt zich het lot van de mensen op Sint Maarten erg aan: "Als je dat ziet is het vreselijk. We moeten iets doen, we kunnen ze niet in de steek laten."In het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 september zullen de acties plaatsvinden. Deorganisatoren zijn druk bezig met het in kaart brengen van de avonden. Voor meer informatie kunt u terecht op de Facebook van United Artists Groningen