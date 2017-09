Fotograaf brengt ode aan Hoogeland

Ezinge (Foto: Bo Scheeringa) Bo Scheeringa (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De ruimte, de bijzondere luchten, de kerktorens die opdoemen aan de horizon. Fotograaf Bo Scheeringa uit Bedum is bijna verliefd op het Hoogeland. Daarom maakte ze een boek over het Noord-Groninger landschap, met natuurfoto's en portretten van inwoners.

Scheeringa is een geboren Groningse en zat al jaren met het idee in haar hoofd om een fotoboek te maken over het Hoogeland. Toch kwam dat er eerst niet van.



Foto-academie

'Op de foto-academie hadden ze niet zoveel oog voor natuurfoto's, daarom deed ik daar een hele tijd niets mee. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen ik in het derde jaar niet meer genoeg geld had om de opleiding af te maken, ben ik toch weer de natuur in gegaan.'



Cadeautje

Nadat ze foto's maakte voor ansichtkaarten, ging ze zich op het boek focussen met de titel 'Ruim Leven'. 'Ik ging vaak 's morgens vroeg of 's avonds op pad, als het licht mooi is. Soms zie je direct dat het goed is, bijvoorbeeld bij Ezinge. Er hing net een mooie wolk boven het dorp. Toen er ook nog een regenboog bij kwam, was dat helemaal een cadeautje.'



Afstudeeropdracht

Ondanks dat ze haar opleiding niet heeft afgemaakt, voelt het boek als een afstudeeropdracht voor de Groningse fotograaf. 'Hier heb ik zo veel tijd en geld in gestoken, maar het was het allemaal waard. Ik heb hier heel veel van geleerd en ik ben er zo blij mee.'



Geteisterd, maar prachtig

Scheeringa maakte het boek onder meer dankzij subsidie van het Huis van de Groninger Cultuur, de Nationaal Coördinator Groningen en de NAM. 'Ik wil laten zien hoe mooi het hier is. Ook al wordt de regio geteisterd door aardbevingen, de mensen en het landschap blijven prachtig', zegt de fotografe.



Het boek is deze week uitgekomen. In het kerkje van Rottum is tot en met eind oktober een selectie van de foto's te zien tijdens de gelijknamige expositie 'Ruim Leven'.