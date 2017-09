Hoogholtje in Nieuwolda wordt in ere hersteld

De brug over het Termunterzijldiep in Nieuwolda wordt voor de winter gerepareerd. Dat zegt wethouder Kees Swagerman (SP) van de gemeente Oldambt.

Deze zomer keken fietsers, wandelaars en andere dorpsbewoners vreemd op toen het middenstuk van het hoogholtje ineens weg was. De provincie had het brugdeel verwijderd op verzoek van de gemeente. Dat gebeurde alleen iets eerder dan gepland.



Pakweg 535 meter omlopen

'We hebben besloten de brug voor de winterperiode te repareren', zegt Swagerman. 'Zodat omwonenden niet pakweg 535 meter om hoeven te lopen.'



Het hoogholtje zou er in het voorjaar sowieso uit gaan, omdat er een nieuwe verhoogde brug op dezelfde plek moet komen. Swagerman: 'Dat is een brug die hoog genoeg is voor de pleziervaart, want dat seizoen begint op 1 april weer.'



Op 1 oktober klaar?

Op welke termijn de brug nu eerst weer beschikbaar is, is nog even onduidelijk. 'We moeten eerst even kijken wie dit kan en wil uitvoeren, en op welke termijn', zegt Swagerman. 'Maar het is de bedoeling om dat rond 1 oktober te laten doen.'