Stad stelt taxiverbod in op busbaan tussen Hoogkerk en Hoofdstation

Er rijden vanaf dinsdag geen taxi's meer over de busbaan tussen Hoogkerk en het hoofdstation. Het gemeentebestuur heeft een verbod opgelegd omdat taxi's te hard over de busbaan rijden.

Het college had de Groninger taxibedrijven al twee waarschuwingen gegeven omdat buurtbewoners klaagden over te hard rijdende taxi's. Wethouder Paul de Rook (D66) laat weten dat de waarschuwingen geen zoden aan de dijk hebben gezet. 'De busbaan is dus niet meer toegankelijk voor taxi's.'Naast te hard rijdende taxichauffeurs hadden omwonenden van de busbrug over de Paterswoldseweg last van een zogenoemde 'boink, boink'. De busbrug is onderdeel van de busbaan. De 'boink-boink' werd veroorzaakt door de scheiding tussen de brug en weg. Dat probleem is inmiddels opgelost.