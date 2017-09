Code oranje: Windstoten tot 120 kilometer per uur voorspeld

Voor de gehele provincie Groningen geldt woensdag code oranje (Foto: KNMI/Beeldbewerking RTV Noord)

Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen voor zeer zware windstoten woensdag. In de gehele provincie Groningen is code oranje ingesteld. De windsnelheden kunnen oplopen tot 120 kilometer per uur.

Rond het middaguur staat er windkracht 9. Langs de kust zijn er dan windstoten tot 120 kilometer per uur. In de rest van de provincie zijn de windstoten rond 90 kilometer per uur.



Weggebruikers moeten woensdag rekening houden met een westerstorm, de eerste herfststorm van dit jaar. 'We raden af om in de kustprovincies en Flevoland met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan', laat Rijkswaterstaat weten.



In de namiddag rustiger

Rijkswaterstaat adviseert mensen die de weg opgaan de weerberichten en verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Pas in de namiddag en avond neemt de wind van het zuidwesten uit weer af.