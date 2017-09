Houwerzijl breekt met VVD

Raadslid Harrie Houwerzijl heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Vorige week stapte hij al uit de VVD-fractie van de gemeente Delfzijl omdat het niet meer boterde tussen hem en fractievoorzitter Arie Heuvelman.

De 71-jarige Delfzijlster verbreekt de banden met de liberalen uit angst geroyeerd te worden bij de partij. Hij gaat als eenmansfractie verder onder de naam Lijst Houwerzijl, en dat is tegen het zere been van de VVD.'Als ik lid was gebleven, moest ik mijn zetel afstaan. Dat wil ik niet, ik ben nog nooit geroyeerd bij een vereniging. Daarom neem ik het zekere voor het onzekere en stap ik uit de partij', zegt Houwerzijl.Eerder liet het partijbestuur van de VVD al weten de zetel van Houwerzijl terug te eisen De Delfzijlster was 31 jaar lang lid van de VVD. Het was dan ook een pittig besluit voor hem: 'Ik heb het er heel moeilijk mee. Ik heb zes keer op de lijst gestaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is heel wat.'Het zijn roerige weken voor het raadslid, want op de achtergrond speelt ook nog een ander conflict met mede-raadslid Edward Stulp. Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie bereikte dit een climax waarbij Houwerzijl buiten de microfoon om Stulp zou hebben uitgescholden.Wat hij precies had geroepen, willen beiden niet zeggen, maar volgens Stulp was het 'erger dan klootzak'. 'Ik kan heel wat hebben, maar dit gaat me te ver. Dat is raadslidonwaardig.'Stulp liet het er niet bij zitten en stapte naar burgemeester Gerard Beukema. Vorige week maandag zouden ze met elkaar om tafel gaan om het uit te praten, maar doordat Houwerzijl uit de VVD stapte ging dat niet door. Daarom hebben ze dinsdag met elkaar om de tafel gezeten om de plooien glad te strijken.Houwerzijl heeft daarbij zijn excuses aangeboden aan Stulp. Daarnaast zegt hij toe tijdens de eerstvolgende raadsvergadering eind september publiekelijk zijn excuses te maken naar de Lijst Stulp-fractievoorzitter. En daarmee is voor beiden de kous af.Stulp dreigde nog naar de politie te stappen als Houwerzijl niet publiekelijk zijn excuses zou maken, maar daar ziet hij nu vanaf. 'Hij heeft een fout gemaakt en daar zijn excuses voor gemaakt. Dat heb ik aanvaard en daarmee is het klaar', aldus Stulp.Houwerzijl krijgt bij de eerstvolgende raadsvergadering een andere plek in de raad. Hij zat als VVD-raadslid vlakbij Lijst Stulp, maar burgemeester Gerard Beukema haalt de oud-wethouders uit elkaar. 'Ik ga waarschijnlijk ruilen met D66-raadslid Els Zijlstra, die aan de overkant zit. Dan zie ik de raad eens vanuit een andere hoek.'