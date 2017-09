Straatverlichting bij omstreden fietskruispunt Eikenlaan wordt aangepakt

De straatverlichting bij het omstreden fietskruispunt tussen de Eikenlaan en het Wilgenpad in de Groninger wijk Selwerd wordt verbeterd. Weggebruikers klagen volgens wethouder Paul de Rook (D66) over de verlichting zoals die nu is.

Er zal meer verlichting komen en de lampen gaan eerder aan. 'Er wordt door fietsers en automobilisten geklaagd dat de huidige verlichting echt een probleem is', aldus de wethouder. 'Wij dachten dat het pas een groot probleem zou zijn als het eerder donker wordt.' De aanpak van de straatverlichting stond in eerste instantie voor oktober op de rol.De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat weggebruikers elkaar goed zien en het kruispunt overzichtelijk blijft. Weggebruikers die zowel in de ochtend- als avonduren fietsen klagen over de slechte verlichting.De fietskruising wordt vooral gebruikt door studenten die naar Zernike fietsen. Het is een veelgebruikt fietspad wat zelfs extra breed is gemaakt om de vele fietsers aan te kunnen. De gemeente besloot om de fietsers die de Eikenlaan oversteken voorrang te geven op automobilisten. Het eerste ongeluk deed zich vier dagen na de invoering van die verkeersregel voor.Over twee maanden wordt er geëvalueerd over het nieuwe fietskruispunt. 'Je ziet dat mensen nu moeten wennen aan de nieuwe situatie. In de weken daarna vindt er pas verandering van gedrag plaats.'Naar aanleiding van de evaluatie kan het besluit vallen om de verkeersregels alsnog aan te passen.