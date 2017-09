Lange wachtlijst voor cursus 'Politiek Actief' Westerkwartier

Dertig inwoners uit het Westerkwartier zijn gisteravond begonnen aan de cursus Politiek Actief. In zes bijeenkomsten maken de deelnemers kennis met de lokale politiek en kunnen ze er over nadenken of ze politiek actief willen worden. De lessen worden gegeven door docenten van de stichting ProDemos.

Evert van Vliet uit Zuidhorn is een van de deelnemers. Hij heeft net les in staatsinrichting gehad. 'Best ingewikkeld.' Of hij raadslid wil worden? 'Ik weet het nog niet. Wat ik wel weet is dat lokale partijen me meer aanspreken dan de landelijke partijen die nu in de gemeenteraad zitten.'



Profijt

Corine Rockers uit Leek is wel eens gevraagd om iets voor een partij te gaan doen, maar dat is er nooit van gekomen. Nu doet ze de cursus omdat ze denkt dat ze daar in haar werk profijt van heeft. 'Ik werk in het onderwijs met inburgeraars en laaggeletterden. Ik hoop via deze cursus te ontdekken hoe de lijntjes lopen naar de mensen en instanties die beslissingen nemen over mijn leerlingen. Daarmee hoop ik meer voor hen te kunnen doen.'



Lange wachtlijst

De belangstelling voor de cursus die wordt aangeboden door de gemeenten Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast is groot. 'Er is een wachtlijst van twintig geïnteresseerden', zegt Marjan Sijperda, raadsgriffier van de gemeente Marum en coördinator van de cursus.



Niet verwacht

Sijperda is blij met de grote deelname. 'Ik had niet gedacht dat er zoveel mensen op af zouden komen. Het geeft aan dat er toch veel mensen willen weten hoe de politiek in elkaar zit.'



Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan onder meer staatsinrichting, debatteren en lobbyen. Ook gaan de cursisten naar vergaderingen van de vier gemeenteraden in het Westerkwartier.