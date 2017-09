Vertraging aardwarmteproject in Groningen loopt verder op

'De vertraging loopt verder op en dat betekent dat we moeten nadenken over wat die verdere vertraging betekent.' Dat zegt wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) over het aardwarmteproject van de gemeente Groningen.

De vertraging loopt verder op op omdat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nog altijd in gesprek is met de gemeente Groningen over een eventuele verlenging van de vergunning voor het uitvoeren van het aardwarmteproject.'De vertraging kost geld. We moeten gaan nadenken hoe we daarmee omgaan en hoe we de komende maanden voor ons zien.' Bij dat nadenken betrekt hij ook de gemeenteraad. Het is voor Gijsbertsen nog te vroeg om uitspraken te doen over het stopzetten van het project. De raadsleden lieten eerder weten achter de uitvoering te staan waarbij warm water uit de bodem wordt opgepompt.Het oorspronkelijke plan was om de aanbestedingen voor de eerste boring van het project in augustus op te starten. 'Het is nu half september en ik zie niet dat we in de komende weken wel met die aanbesteding kunnen starten.' De aanbestedingen worden dus andermaal op de lange baan geschoven omdat er nog steeds onduidelijkheid is over de vergunning van het project.De vergunning om het aardwarmteproject uit te voeren loopt in november af. Het SodM bepaalt of de vergunning wordt verlengd. 'Er is nog geen conclusie', zegt Gijsbertsen over de nog altijd lopende gesprekken die sinds augustus worden gevoerd.Experts kijken nogmaals extra scherp naar de mogelijke risico's van het project. Volgens een rapport van SodM worden de risico's van het winnen van aardwarmte in bevingsgebied onderschat. Het zou volgens de instantie zelfs voor extra bevingen kunnen zorgen.De gemeente zegt dat ze alle risico's in kaart hebben. De veiligheid is volgens de wethouder gegarandeerd doordat er een speciaal systeem is ontwikkeld dat de kleinste trilling al ontdekt voordat het überhaupt een trilling is.