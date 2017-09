Moet Oldambt zelf huishoudelijke hulp aan gaan bieden?

Is huishoudelijke hulp in eigen beheer dé oplossing voor gemeenten? In Oldambt worstelen ze met die vraag. Wethouder Kees Swagerman (SP) wil op z'n minst dat de optie wordt onderzocht, maar hij krijgt daar de handen nog niet voor op elkaar.

Oosterlengte blijft zorgaanbieder in Oldambt

Acht partijen willen huishoudelijke hulp in Oldambt verlenen

FNV tikt Oldambt vlak voor huishoudelijk hulp-vergadering op de vingers

In Oldambt is het afgelopen jaar het nodige te doen geweest over huishoudelijke hulp. De aanbestedingsprocedure zorgde een jaar geleden voor veel onrust onder personeel en cliënten. Die onrust heeft z'n sporen nagelaten. Zo'n situatie wil de gemeente niet nog een keer.Zelf de huishoudelijke hulp aanbieden is dan een alternatief, meent de wethouder. 'Wij denken dat het voordeliger kan zijn en daarnaast kun je de rust in de tent bevorderen', aldus Swagerman. 'Want dan heb je geen aanbesteding, zijn de mensen gewoon bij de gemeente in dienst en blijven ze dat ook.'Maar in de gemeenteraad is men sceptisch. Is het überhaupt de taak van de gemeente om zelf huishoudelijke hulp aan te gaan bieden. Onder meer de VVD en het CDA vinden van niet.Bovendien worden er momenteel ook onderzoeken gedaan in andere gemeente. Daar komt bij dat het onderzoek in Oldambt 50.000 euro moet kosten en er volgend jaar al weer gemeenteraadsverkiezingen aankomen. 'Met de verkiezingen in maart, is nu zo'n onderzoek doen weggegooid geld', zegt VCP-raadslid Engel Modderman.Swagerman blijft bij het standpunt dat onderzoek doen in ieder geval nuttig kan zijn. 'Daar komt dan straks uit of het wel of geen serieuze optie is', aldus de wethouder. 'Daar kan iedereen z'n voordeel mee doen.'Eind deze maand beslist de gemeenteraad van Oldambt of de plannen voorlopig de ijskast in kunnen, of dat er toch een onderzoek komt naar huishoudelijke hulp in eigen beheer.