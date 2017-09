Stad zoekt nieuwe methode voor aanpak fietsoverlast

'We moeten op zoek naar nieuwe dingen en niet naar methodes die we al hebben gebruikt.' Dat zegt wethouder Paul de Rook (D66) van Groningen over het fietsparkeerprobleem.

De wethouder heeft vijf ton tot zijn beschikking om de wildgroei van geparkeerde fietsen in het stadscentrum in te dammen.'Grote maatregelen zoals ondergrondse of inpandige fietsenstallingen, daar hebben we behoefte aan.' Maar het geld om dat te bekostigen, heeft De Rook niet. 'Daarom moeten we op zoek naar iets dat we nog niet doen', aldus de D66-wethouder.Eigenlijk vindt de wethouder het 'fietsprobleem' geen probleem, want hij is blij dat veel mensen de fiets gebruiken als vervoermiddel. Toch is het probleem dat geen probleem is, wél een probleem.De stad staat vaak té vol met fietsen en dat zorgt voor overlast. Bijvoorbeeld als de fietsen op een blindegeleidepad staan. Eerder liet het stadsbestuur al weten dat er een tekort is aan zesduizend fietsparkeerplaatsen in het centrum.Boetes uitdelen is volgens de verantwoordelijk bestuurder niet de oplossing. Het gedrag van de vele fietsers beïnvloeden wél. De SP, met zes zetels de grootste oppositiepartij, heeft minder moeite met het uitdelen van boetes. 'Gedragsverandering gaat niet lukken. Al is het alleen al omdat we elk jaar een grote stroom van nieuwe studenten krijgen', zegt SP-raadslid Wim Koks.'De enige oplossing is het labelen van fietsen', vindt Koks. Als een fiets ergens twee weken staat en niet wordt gebruikt, dan kan je die afvoeren.'Die 'labelmethode' wordt al toegepast rondom het hoofdstation. Volgens Koks zou die methode klakkeloos overgenomen kunnen worden. 'Het is een beproefde methode. Laten we dat ook gaan proberen in de binnenstad. Het scheelt al een hoop als de zwerffietsen weg zijn uit het straatbeeld.'Wethouder De Rook gaat samen met het bedrijfsleven op zoek naar oplossingen die er nu nog niet zijn. 'We zoeken naar onconventionele nieuwe manieren', besluit de wethouder.In toekomstschetsen voor de binnenstad is te zien dat de gemeente op lange termijn denkt aan - bijvoorbeeld - een fietsparkeergarage aan het Akerkhof.