Komst zonnepark Vlagtwedde is nog lang niet zeker

Het is nog lang niet zeker dat het zonnepark in Harpel, dicht bij Vlagtwedde, er gaat komen. Het 'megapark', dat 100 hectare moet beslaan, krijgt veel weerstand van buurtbewoners.

Omwonenden nieuw zonnepark Vlagtwedde erg bezorgd

Raad Vlagtwedde kritisch over plan voor zonnepark

Omwonenden zetten onder meer hun vraagtekens bij de volgens hen overhaaste manier waarop het park er lijkt te komen. Ook vrezen ze verstoring van de flora en fauna in het gebied.Buurtbewoner Hans ter Heijden hield een emotionele toespraak ten overstaan van de Vlagtwedder gemeenteraad. Hij liet weten te snappen dat het een lastige keuze is voor de raadsleden, maar dat hij niet voor niets in Westerwolde woont.'Rust, kleinschaligheid en dialoog zijn onze kernwaarden', aldus Ter Heijden. Die kernwaarden mist hij in het plan voor de 320.000 zonnepanelen bij Harpel.De buurtbewoner roept de gemeenteraad op niet overhaast een besluit te nemen. Aan dat verzoek lijkt de gemeenteraad in ieder geval gehoor te geven. Het besluit wordt met minstens twee weken uitgesteld.Terwijl voor de zomervakantie alleen Gemeentebelangen Westerwolde en de Partij voor de Dieren tegen het park stemden, beginnen andere partijen door de oproep van de buurtbewoners ook te twijfelen.Alice Supheert (GroenLinks) zegt te hebben gekeken op de plek waar het park moet komen. Ze noemt de plek van het park 'gigantisch' en is kritisch over de manier waarop de panelen worden gereinigd. Zo is ze bang dat dat gebeurt met chemische middelen, die vervolgens in de natuur terechtkomen.Ze vraagt zich af of de gemeenteraad excuses moet aanbieden aan de omwonenden. 'Moeten we geen 'sorry' zeggen, stoppen met het huidige proces en overnieuw beginnen?'De VVD zegt daarnaast dat het plan 'overhaast' voor het zomerreces is afgehandeld. De partij klaagt erover dat er in de nieuwe plannen niet meer wordt gerept over de twintig banen die het zonnepark moet opleveren.Verder was aanvankelijk toegezegd dat er twintig hectare aan bessenstruiken zou komen.Deze bessenstruiken moeten omwonenden het zicht op de zonnepanelen gedeeltelijk ontnemen.Het PvdA-raadslid Hoftijzer geeft aan moeite te hebben tot een besluit te komen. 'Het algemeen belang van een energieneutrale gemeente en het persoonlijk belang van de omwonenden, die een enorm zonnepark door de strot geduwd krijgen, staan hier lijnrecht tegenover elkaar', zegt hij.Ook CDA-fractievoorzitter Herma Hemmen zegt niet doof te zijn voor de effecten op de omwonenden. Maar ze benadrukt ook de positieve effecten van duurzaamheid en werkgelegenheid, die volgens haar door de productie van de zonnepanelen zeker ontstaat. Ook Gerard Sanders van D66 ziet, 'naast de pijn van de bewoners', de voordelen, vooral op het gebied van duurzaamheid.Over twee weken wordt er verder gesproken over het mogelijke zonnepark. Dan beantwoordt CDA-wethouder Seine Lok verschillende vragen van de raadsleden. Of er dan ook al gestemd wordt is niet zeker.Lok krijgt dan wellicht wel een beter idee of zijn eigen CDA voor 'zijn' zonnepark stemt, of dat die partij zich, eventueel net als een aantal andere partijen, toch tegen het zonnepark keert.