Rondje Groningen: Bedankt, lieve Groningers!

Een keer per dag, om 21.00 uur, struint RTV Noord naar de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag in Rondje Groningen: 'Was dit nou het werk van Vindicat of Irma?'

Een mooi bericht voor 'alle lieve Groningers', van Jac Drazdir op Facebook . Hij belandde vorige week met zijn auto in het Schuitendiep, om de hoek bij het afgebrande casino. Nu bedankt hij zijn achterna-springers, handdoek-aanbieder, koffie-vrager en de sprinter die hulp wilde bieden. 'Jullie zijn geweldig, hele dikke knuffel'.Op Sint Maarten zit je bibberend, handen op de oren, schrikkend van elke klap, in de orkaan Irma. Dan stelt een storm in Groningen niks voor, dacht Aukje de Haan. Toch had ze pech Veel omgevallen en ontwortelde bomen kwamen vandaag voorbij. Voor schapen betekende dat een keer iets anders eten dan gras..Je kan hem al zien rijden in Stad in een van de testritten: de waterstofbus die de dieselbus moet gaan vervangen. Je hoort hem ook rijden trouwens: het puffen van een motor maakt plaats voor een luid en duidelijke fluitachtige toon.Studenten, asielzoekers, een orkaan en fluwelen handschoenen: Pieter Derks verwerkt ze allemaal tot één verhaal in zijn gesproken column op NPO Radio 1.In dezelfde uitzending vraagt auteur Marcel van Roosmalen zich af of we ons wel druk maken om de juiste dingen ...Het schoolverzuim was heel vroeger - we spreken 1890 - hoog. En dat had zo zijn redenen, meldt Groninganus op zijn weblog.Shopping Centre News sprak met nieuwe ondernemers in het centrum van Groningen. Zij pakten hun kans toen een aantal oude reuzen verdween. 'Ze houden zich niet aan definities van branches of van wat retail of horeca is.'