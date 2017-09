Boerderijwinkel Oudebosch beleeft stormachtige tijd

Na 33 jaar fruit verkopen aan de Paterswoldeweg in Stad, moet boerderijwinkel Oudebosch verhuizen. De verhuizing is een race tegen de klok. Over een paar weken gaat het oude pand tegen de vlakte.

Woningcorporatie Nijestee is eigenaar van het winkelpand aan de Paterswoldeweg. Die laat tientallen panden slopen en vervangen door nieuwbouw.Het is nu nog een chaos, maar begin oktober is alles anders. Dan moet de nieuwe boerderijwinkel aan het Overwinningsplein even verderop open. Els Tolber van de boerderijwinkel wist al in 2009 dat de verhuizing eraan zat te komen. 'Het is jammer dat het gebeurt.'Toch is ze blij met het nieuwe pand: 'We hebben positieve reacties van de buurt en dat voelt goed.' Maar het is wel anders dan vroeger. 'Hier moeten we anders gaan werken', zegt Els. 'Het vorige pand was qua oppervlakte precies goed voor de boerderijwinkel. In het nieuwe pand is het nog wat passen en meten.'En hoewel de verhuizing een race tegen de klok is, is het in de boomgaard in Kommerzijl pas écht spannend. Het is tijd om te oogsten: 'We zijn volop bezig, het is wel spannend vandaag met de storm. We moeten afwachten of het goed gaat', zegt Els. 'De bomen hangen vol met vruchten en zijn erg zwaar, daarom kunnen ze makkelijker omwaaien.'De plannen van Nijestee zorgen voor reuring in de buurt. Buurtbewoners protesteren tegen de sloop, omdat ze denken dat de grond na de sloop jaren braak blijft liggen. Ze begrijpen niet dat ze nu al hun huis uit moeten en wijzen op het gebrek aan goedkope huurwoningen in de stad.Maar volgens Nijestee is er geen andere keus. Zo moet er nieuwe riolering worden aangelegd en hebben de bouwers te maken met de flora- en faunawetgeving, waardoor alleen mag worden gesloopt buiten het broedseizoen.- 'Er is woningnood. Waarom huizen slopen en terrein braak laten liggen?'