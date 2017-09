Groninger Gasberaad: 'Maak einde aan chaos rond schade buitengebied'

'Als u er voor de Groningers bent, grijp dan in. Trek een streep. Genoeg is genoeg.'

Dat dringende beroep doet het Groninger Gasberaad op Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. De belangenorganisatie zegt 'de chaos en ondoorzichtigheid' rond de schade-afwikkeling in het buitengebied meer dan zat te zijn.Het gaat daarbij om de 1600 schadeclaims buiten het officiële aardbevingsgebied, die eind maart allemaal zijn afgewezen. Dat gebeurde op basis van een omstreden onderzoek van het bureau Witteveen+Bos. Al deze schades zouden niet veroorzaakt zijn door de gaswinning.Vervolgens hebben alle betrokkenen als pleister op de wonde een voucher van 1500 aangeboden gekregen van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Eerst was de bedenktijd daarvoor acht weken; dat is nu een jaar.Het schadebedrijf meldde onlangs dat mensen actief moeten laten weten of ze die voucher wel of niet accepteren. Als ze niets van zich laten horen, zouden ze niet in aanmerking komen voor een second opinion.En dat valt slecht. Van een serieuze second opinion is in de ogen van het Groninger Gasberaad geen sprake. 'Drie collega-bureaus van Witteveen+Bos gaan desgevraagd oordelen of het werk netjes is gedaan bij het betreffende pand. Geen nieuwe inspectie, geen andere werkwijze, theoretisch model of meetlat. Er zullen heus hier en daar foutjes worden ontdekt, maar die zullen geen consequenties hebben voor de uiteindelijke uitkomst. Conclusie: géén sprake van mijnbouwschade.'Verder wordt er in een verklaring op gewezen dat in opdracht van NCG Hans Alders de TU Delft een onderzoek houdt naar de schade in het buitengebied. 'Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar lijkt ons wel buitengewoon relevant voor de beoordeling van de schade. Waarom doet de NCG anders dat onderzoek? Mosterd na de maaltijd? Of werken ze aan een onderbouwing van een conclusie die al vast staat?'Vraag is wat de betrokkenen moeten doen. Het Groninger Gasberaad is daar luid en duidelijk over.'Wij raden het iedereen in het buitengebied ernstig af om op dit moment stappen te zetten richting CVW. Geen voucheraanbieding weigeren of accepteren, geen second opinion aanvragen. Vooral de ontwikkelingen even blijven volgen. Dat kan zonder nadelige consequenties aangezien u 52 weken bedenktijd heeft gekregen.'In opdracht van het Groninger Gasberaad hield eerder het juridisch bureau Van Niekerk Cieremans de door Witteveen+Bos gebruikte methode in het buitengebied al tegen het licht. Er werd geen spaan heel van gelaten.Het Groninger Gasberaad doet een dringend beroep op NCG Alders om op zijn schreden terug te keren. 'Hou hiermee op. De pilot is mislukt, einde oefening. NAM is uit het systeem, toch? Hoe kunnen we dan doodleuk doorgaan met een mislukte pilot van NAM?'