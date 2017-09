Minister akkoord met wijziging plannen Zuidelijke Ringweg

Een groenere aanblik van het Julianaplein en een volledige aansluiting op de Europaweg. Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen is akkoord met deze wijzigingen voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg rond de stad Groningen.

Nieuw brandveiligheidsonderzoek nodig voor tunnel Ringweg Zuid

Proef met verkeersmaatregelen Europaplein moet doorstroming op peil houden

Dossier Zuidelijke Ringweg: de files, de werkzaamheden en veranderingen

Voor een derde wijziging aan het plan is geen handtekening van de minister nodig. Er moet een fiets- en voetgangerstunnel bij de Esperantostraat komen, maar daarvoor voldoet een omgevingsvergunningHoewel de minister haar handtekening onder het nieuwe tracébesluit heeft gezet gaan de plannen nog niet definitief door. In november wordt dat definitief besloten in het zogenoemde herijkingsbesluit.Het plan ligt nog zes weken ter inzage. In die tijd kan beroep worden ingediend. Of dat veel zin heeft is nog maar de vraag. Bij de vorige wijziging van het besluit zijn 26 zienswijzen ingediend, die niet hebben geleid tot aanpassingen.