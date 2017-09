Ponydag van Jumping Outdoor Tolbert afgelast vanwege storm

De ponydag van Jumping Outdoor Tolbert gaat woensdag niet door vanwege de herfststorm.

Martha Hummel van de organisatie: 'De hindernissen vallen om. Vandaag hebben we de kleinsten op het programma staan: de ponyruiters. Dat kan nu gewoon niet. Veiligheid gaat voor alles.'De organisatie wil de ponydag verplaatsen naar een andere dag. 'Het gaat helaas niet meer lukken tijdens deze Jumping Outdoor Tolbert, maar we gaan het nog wel inhalen. In de loop van de dag zetten we meer informatie daarover op onze website', zegt Hummel.Als de storm gaat liggen, gaat de rest van het programma donderdag gewoon door.