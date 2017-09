Storm: bruggen over Reitdiep en sluis Lauwersoog niet bediend

(Foto: Rob Buist)

De bruggen over het Reitdiep en de sluis in Lauwersoog worden voorlopig niet bediend in verband met de storm.





In onze provincie geldt vanaf woensdagmorgen elf uur code oranje. De waarschuwing van het KNMI geldt tot ongeveer vier uur woensdagmiddag.



