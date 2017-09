Storm: bruggen over Reitdiep en sluis Lauwersoog niet bediend (update)

(Foto: Rob Buist)

De bruggen over het Reitdiep en de sluis in Lauwersoog worden voorlopig niet bediend in verband met de storm.

Windkracht 9

Dat meldt de provincie Groningen woensdagochtend. Inspecteur Scheepvaart bij de provincie Groningen Koos Tegelaar: 'Deze twee objecten mogen bediend worden tot windkracht 7. Op de wadden is het momenteel windkracht 9 en de storm komt deze kant weer op.'



A.G. Wildervanckkanaal

De kans bestaat dat nog meer bruggen uitvallen in de loop van de middag. Tegelaar: 'Ik denk dan vooral aan het A.G. Wildervanckkanaal naar Veendam. Daar is de wind altijd behoorlijk dwars.'



Code oranje

In onze provincie geldt sinds woensdagmorgen elf uur code oranje. De waarschuwing van het KNMI geldt tot ongeveer vier uur woensdagmiddag.



