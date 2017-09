Scooterdieven lopen tegen de lamp door camera's Noorderpoort

(Foto: Gina Sanders/Deposit Photos)

Drie scooterdieven zijn tegen de lamp gelopen door de bewakingscamera's bij het Noorderpoort in Groningen. Ze zijn veroordeeld tot werkstraffen tot 150 uur.

De dieven uit Assen stalen begin dit jaar een scooter bij de school. Ze waren alleen vergeten dat er meerdere bewakingscamera's hingen. De drie mannen, van 19, 20 en 23 jaar, werden herkend.



Eerder gestolen

Eerder hadden ze al twee scooters uit de parkeergarage aan Het Hout in Groningen gestolen.



Vals kenteken

De twintigjarige man kreeg ook nog een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd. Hij reed rond op een van de gestolen scooters met daarop een vals kenteken gemonteerd. Ook had hij iemand bedreigd op een parkeerplaats in Assen.



Schadevergoeding

De drie dieven moeten een schadevergoeding van 400 euro betalen.