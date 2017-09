Lopend Vuur: Ik heb wel meer dan duizend euro over voor een telefoon

1159 euro gaat 'ie kosten: de nieuwe iPhone X. Over een paar weken is de nieuwe smartphone op de Nederlandse markt te krijgen. Het toestel werd gisteravond gepresenteerd.

Met de smartphone hebben we tegenwoordig een kleine computer op zak. Vrijwel iedereen appt ermee, filmt ermee en zoekt het laatste nieuws op.Er waren al eerder iPhones en Samsung-toestellen die meer dan 1000 euro kosten, maar 1159 euro is wel een flink bedrag. Daar staat tegenover dat je het apparaat vaak uren per dag gebruikt.