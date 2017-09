In beeld: storm in Groningen

RTV Noord krijgt verschillende foto's en video's binnen van de harde wind die momenteel over de provincie raast. Een selectie ingezonden en social media-beelden van de storm en de gevolgen.

Dit artikel wordt voortdurend aangevuld.Op de N355 bij Zuidhorn belandde een lege aanhanger in de berm. De automobilist en zijn bijrijder waren op weg om oud papier op te halen. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen.Op camping de Oorsprong op Schiermonnikoog hebben de tenten het zwaar. Een tent wordt uit de wind gehouden met een tractor, een andere stortte in.In de Groninger wijk Paddepoel zag Kevin van der Laan een boom op de weg liggen. Stadsbeheer reageerde snel en haalde hem weg.Reina Smit fotografeerde wat veel mensen in de provincie zien: veel takken en bladeren op de weg.Ook last van de storm? We hebben een Facebookbericht waarin je beelden van de wind en de gevolgen kan delen: