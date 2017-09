Kunstgrasveld blijft gemoederen bezighouden in Winschoten

Het splinternieuwe kunstgrasveld van voetbalvereniging WVV in Winschoten mag alleen bespeeld worden met speciale schoenen. Dat gegeven zorgt voor problemen bij het Dollard College, waarvan de leerlingen het veld ook gebruiken.

Regiodirecteur Lourens Veenstra van het Dollard College noemt het 'een heel vervelende situatie' voor de school. 'Wij wisten dit niet', zegt Veenstra.Voorzitter Annet de Rooy van voetbalclub WVV laat weten dat de leverancier van het veld gebruiksregels heeft opgesteld. 'Intensief sporten op schoenen met platte zolen wordt ten zeerste afgeraden', aldus De Rooy. 'Dat heeft ook te maken met de garantie op het veld, want platte zolen zijn slecht voor de kunstgrasvezels.'Alle leerlingen van het Dollard College hebben dus speciale schoenen voor kunstgras nodig om op het veld te kunnen sporten. Kunstgrasschoenen zijn schoenen met kleine rubberen noppen.'Voor dertig euro heb je die schoenen, maar je zou maar drie kinderen op school hebben', zegt regiodirecteur Veenstra van het Dollard College. 'Want de kinderen hebben ook al aparte schoenen voor in de gymzaal. Kindervoeten kunnen al een maat of twee per jaar groeien. We willen de ouders liever niet op kosten jagen.'Volgens wethouder Bard Boon (Partij voor het Noorden) wordt de soep niet zo heet gegeten als hij opgediend wordt. 'Het is nu sowieso geen weer om buiten te sporten', zegt Boon. 'Maar straks in het voorjaar kunnen leerlingen van het Dollard College gewoon uitwijken naar een van de andere vier velden. Daar is normaal gras.'Het kunstgrasveld van WVV heeft eerder ook al stof doen opwaaien. De gemeente stelde vier ton beschikbaar voor de aanleg van het veld, maar de kosten liepen uiteindelijk op tot zo'n zes ton. De gemeenteraad moet daar nog dekking voor zien te vinden.