Eigen fietspad voor Mollema komt dichterbij

De gemeente Groningen en Zuidhorn vinden het een goed idee om het fietspad tussen Zuidhorn en Groningen te vernoemen naar de wielrenner Bauke Mollema. Dat laten beide gemeentebesturen weten.

Het plan is bedacht door D66-raadslid Tom Rustebiel nadat Mollema de vijftiende etappe van de Tour de France won deze zomer.Toen Mollema nog in Zuidhorn woonde fietste hij altijd op het fietspad wat langs de Friesestraatweg ligt naar Groningen. Met onderweg de brug bij Nieuwklap, ook wel de Mollemabult genoemd, als hindernis. De Mollemabult is overigens geen officiële naam. De naam is in 2013 bedacht door wielrenclub FC Voor de Wind uit Zuidhorn.Groningen gaat nu samen met Zuidhorn en de provincie in overleg om de naamsverandering mogelijk te maken. De provincie is eigenaar van het fietspad. Brug omgedoopt tot Mollemabult (2013)