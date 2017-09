Deel Musselkanaal zit door storm zonder water

Een deel van Musselkanaal zit woensdagmiddag zonder water. Volgens Waterbedrijf Groningen is een hoofdleiding aan de Havenkade geknapt.

De lekkage is veroorzaakt door een scheefgewaaide boom. Volgens een woordvoerder van het Waterbedrijf hebben de wortels van de boom de waterleiding kapot getrokken.



Het euvel is rond 12.30 uur ontstaan. 57 huishoudens krijgen geen water uit de kraan. Het Waterbedrijf verwacht dat de storing voor 16.00 uur woensdagmiddag is hersteld.