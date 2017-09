Taxi's mogen niet meer over busbaan: 'Kwetsbare reizigers worden de dupe'

Reizigers worden er de dupe van dat taxi's niet meer over de busbaan tussen Hoogkerk en het hoofdstation in Groningen mogen rijden. Dat zegt Martijn van Leeuwen van de BIOS-groep, die bijzonder personenvervoer verzorgt in de stad.

Naast bussen mochten ook taxi's van de busbaan gebruikmaken. Veel taxi's reden er veel te hard en zorgden zo voor geluidsoverlast voor omwonenden. De gemeente heeft de baan daarom per direct gesloten voor taxi's.'We voelen ons geenszins aangesproken', zegt Van Leeuwen over de te snel rijdende taxi's. Het bedrijf vervoert kwetsbare mensen en ouderen. Die moeten straks langer wachten op een beschikbare taxi. 'De stiptheid lijdt hieronder', stelt Van Leeuwen.De BIOS-groep wil met de gemeente kijken of er een oplossing mogelijk is voor het bijzonder vervoer. Het bedrijf voert dagelijks honderden ritten uit in Groningen. Een 'substantieel aantal' daarvan ging over de busbaan.Wethouder Paul de Rook erkende eerder al dat een groep taxichauffeurs de dupe zou worden van de maatregel, ondanks dat ze zich netjes gedroegen. 'Maar we zien ook onze verantwoordelijkheid naar bewoners die daar veel last hebben.'