Justitie wacht ook op uitkomsten politie-onderzoek naar Vindicat

Ook het Openbaar Ministerie kijkt mee naar de uitkomsten van het politie-onderzoek naar het gedrag van Vindicat-leden in een sushirestaurant.

De politie is bezig alle feiten op een rij te zetten. Dit gebeurt op verzoek van burgemeester Peter den Oudsten. Den Oudsten: 'Ik heb de politie gevraagd om mij aan te geven wat er precies is gebeurd. De politie heeft dit zorgvuldig aangepakt, omdat er veel mensen bij betrokken zijn. Die zijn ze aan het horen.'Volgens Den Oudsten heeft het Openbaar Ministerie zijn vraag aan de politie ondersteund met het oog op eventuele strafrechtelijke vervolging. 'Zij willen ook de feiten weten om te beoordelen of er een vervolg aan gegeven moet worden of niet.'Den Oudsten verwacht woensdag of donderdag door de politie geïnformeerd te worden.Een grote groep Vindicat-leden zou volgens stadsblog Sikkom op zondag 3 september een sushi-restaurant op stelten hebben gezet. Er zouden vernielingen zijn gepleegd en personeel zou zijn geschoffeerd. Volgens de bedrijfsleider van het restaurant viel het erg mee, maar volgens andere gasten in het restaurant misdroeg de groep Vindicaters zich wel degelijk. Omwonenden trokken aan de bel wegens geluidsoverlast.De Vindicaters vierden in het restaurant het einde van het hospiteerweekend, waarin nieuwe leden een plek moeten bemachtigen in de Vindicat-huizen.