Woning voor 'aardbevingsdakloze': 'Eindelijk, maar toch'

'Aardbevingsdakloze' Erik Mensen heeft weer een dak boven zijn hoofd. 'Eindelijk, maar toch', zegt hij.

Eind augustus kwam hij voor de tweede keer op straat te staan. Hij voelde zich in de steek gelaten door de betrokken instanties, zoals de Commissie Bijzondere Situaties en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).Het leed is nu geleden. Volgende week trekt hij in een huurwoning.Dat is te danken aan een groepje particulieren. Zij kwamen in actie na berichtgeving van RTV Noord, over de nieuwe problemen rond de huisvesting van Mensen.Het gaat om een oplossing buiten de officiële instanties om. 'Zij hebben geen vinger naar mij uitgestoken, maar deze mensen hebben zich wel mijn lot aangetrokken. Ik ben ze daar heel dankbaar voor.'Mensen kwam ruim een jaar geleden op straat terecht, nadat de NAM zijn huis in Loppersum had opgekocht en gesloopt. De Commissie Bijzondere Situatie regelde uiteindelijk een woning voor een jaar. In die periode zou een permanente oplossing worden gezocht, maar daar is niets van terechtgekomen. Met als gevolg dat hij eind vorige maand weer op straat stond.Mensen heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de Commissie Bijzondere Situaties. Die organisatie zou hem hebben aangezet tot fraude plegen met huurtoeslag. Ook heeft hij een klacht ingediend tegen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.Mensen heeft al zijn ervaringen van de afgelopen tijd in een dagboek gezet.