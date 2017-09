Aukje de Haan zat midden in Irma... nu is het weer raak

Aukje de Haan uit Meedhuizen overleefde de orkaan Irma op Sint Maarten. Ze schuilde op een zolderkamer met haar schoondochter terwijl de storm over haar hoofd raasde. Maar juist de Nederlandse storm van vandaag heeft haar te pakken.

Het lijkt wel of ik het weer meegenomen heb. Blijkbaar moest het nog even doorgaan Aukje de Haan

'Er staat ongelooflijk veel druk op je oren', zegt ze dinsdagavond bij Noord Vandaag over haar ervaring in Sint Maarten. 'Alsof je in het vliegtuig zit, maar dan veel extremer. Het enige wat je er tussendoor hoorde waren harde knallen. Dan was er een dak weggewaaid in de buurt, of iets anders. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.''Ik dacht dat ik deze storm in Groningen wel met twee vingers in de neus zou doorkomen', zegt ze nu tegen Radio Noord. Maar dat bleek niet het geval.Wat blijkt: ook de windstoten over Groningen, zo'n 180 kilometer per uur mínder hard dan die op het Caribische eiland, richten schade aan bij haar. Haar eigen zolderkamerraam overleeft de harde wind niet. Het raam knalt volledig open, waardoor er grote waterschade op haar zolderkamer ontstaat.'Het lijkt wel of ik het weer meegenomen heb in het vliegtuig terug naar huis. Blijkbaar moest het nog even doorgaan.''Ik had eerst gepland om met mijn vrienden te gaan wandelen. Door het weer kwam dat er natuurlijk niet van. Ik bleef thuis en ging door het zware weer de zolder maar even checken. Het lukte me uiteindelijk niet om het dakraam alleen dicht te krijgen.'Aukje landde maandagochtend weer veilig op het vliegveld van Eindhoven. Ze was op Sint Maarten in verband met de herdenking van haar overleden zoon, oud-wielrenner Bas de Haan. Hij kwam om het leven bij een verkeersongeluk op Sint Maarten.'Nu wil ik echt rust aan mijn hoofd. Ik ben nu echt klaar met stormen', zegt de Haan uitgeput.