Raad wil 'zorgvuldigheid boven tijd' bij sluiting tippelzone

De meerderheid van de Groninger gemeenteraad staat achter de sluiting van de tippelzone in de stad, maar er zijn twijfels over wanneer de zone precies dicht moet.

De partijen willen dat de vrouwen goed worden bijgestaan in het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat lijkt voor hen een voorwaarde om in te kunnen stemmen met sluiting.Burgemeester Peter den Oudsten is het daar wel mee eens, maar benadrukt ook dat er volgend jaar wel duidelijkheid moet komen over een sluitingsdatum. 'De hulpverlening wil graag een datum, omdat dat helpt om de vrouwen te overtuigen hulp aan te nemen. Als je nu zegt: 'de eerste drie jaar niet', dan werkt het niet.'Toch hameren de partijen erop dat de gemeente de tijd neemt de vrouwen een nieuw perspectief te bieden. D66 steunt als grootste partij het principebesluit om de tippelzone te sluiten, maar raadslid Carlo Schimmel 'verwacht niet dat het op korte termijn kan. In Arnhem zijn er na vijf jaar nog altijd tien van de tachtig vrouwen over.' CDA-fractievoorzitter René Bolle: 'Tijd moet niet leidend zijn.' Benni Leemhuis van GroenLinks vindt 'een mensgerichte aanpak essentieel'. Rosita van Gijlswijk van de SP: 'Sluiting is geen doel op zich.'De gemeente wil de vrouwen helpen 'een beter type bestaan op te bouwen,' zegt Den Oudsten. In totaal werken achtenzestig vrouwen regelmatig of af en toe op de tippelzone; gemiddeld zijn er dagelijks zo'n twaalf vrouwen op de tippelzone aanwezig. Alle vrouwen kunnen iemand toegewezen krijgen die hen bijstaat rondom de sluiting van de zone. Dit is al gebeurd bij zo'n dertig vrouwen; zij zijn het meest gemotiveerd.De vrouwen kunnen bij de Stichting Terwille en Verslavingszorg Noord-Nederland terecht voor hulp als ze het vak uit willen stappen. Lastig daarbij is dat vijfenzeventig procent van de tippelaarsters verslaafd is. Burgemeester Den Oudsten gaat ervanuit dat niet alle vrouwen van hun verslaving af zullen komen.'Willen we hen toch een menswaardig bestaan geven dan moeten we zorgen dat ze op een andere manier aan hun drugs kunnen komen.' In de meeste gevallen gaat het om cocaïne.Binnen de gemeenteraad zijn er verder nog zorgen over de groep van bijna dertig vrouwen waarover de gemeente vrijwel niks weet. Die hebben geen pasje om er te mogen werken en komen maar een paar keer per jaar. 'Hoe bereikt de gemeente die vrouwen?', vraagt de VVD zich af.In oktober krijgt de gemeenteraad meer informatie van de burgemeester over de hulp aan de vrouwen. De raad wil graag weten of er al vorderingen worden gemaakt. Volgend jaar moet er dan meer duidelijkheid komen over de precieze sluitingsdatum.De Groningse tippelzone aan de Bornholmstraat bestaat sinds 1998 en is ingesteld om overlast in de binnenstad te voorkomen. Sinds juli van dit jaar worden er al geen nieuwe tippelaarsters meer toegelaten op de tippelzone.