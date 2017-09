Noord Vandaag: 'Vorig jaar hadden we een hittegolf'

De eerste herfststorm van het jaar leverde ook mooie beelden op (Foto: RTV Noord)

De éérste herfststorm van het jaar raasde over Groningen en het is het gesprek van de dag. Vorig jaar rond deze tijd hadden we in de provincie nog in een hittegolf en werd er 31 graden celsius gemeten op 13 september. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

overvallen. De politie staat nu voor een groot raadsel.. (Vanaf 00:59)



- Er is veel overlast veroorzaakt door de storm. Maar het levert natuurlijk ook mooie plaatjes op.. (Vanaf 2:11)



- Het Groningse bedrijf Tubbber, ook wel 'de Airbnb voor boten' genoemd, heeft enorm veel schade geleden onder de orkaan Irma op Sint Maarten.. (Vanaf 09:34)



- Omwonenden van de brug tussen Hoogkerk het hoofdstation van Groningen zijn opgelucht. De luidruchtige taxi's mogen niet langer over de busbaan rijden.. (Vanaf 12:25)



- 'Ik ben Jacques d'Ancona en ik pis azijn'. Het is één van de liedjes in de musical over het leven van de bevlogen Groningse journalist. De laatste puntjes worden op de i gezet, maar wat verwacht acteur Fred Rutting eigenlijk van de musical? (Vanaf 13:50)



