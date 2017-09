Volop steun in raad voor vuurwerkvrij uitgaansgebied Stad

De volledige stadse gemeenteraad staat achter het besluit om tijdens de komende jaarwisseling het uitgaansgebied in Groningen vuurwerkvrij te maken.

Het gaat grofweg om het gebied Poelestraat, Peperstraat, Gelkingestraat, Grote Markt en Vismarkt. De gemeente kiest voor deze vuurwerkvrije zone omdat het er zo druk is, dat vuurwerk gevaar oplevert.De PvdA kan zich daar in vinden, zegt raadslid Diederik van der Meide. 'Want dan is er minder kans op een grote brand of letsel.' Van GroenLinks mag het nog wel ambitieuzer. Die partij ziet het liefst het hele centrum vuurwerkvrij.Dat gaat volgens de gemeente niet, omdat er geen capaciteit is om het verbod te handhaven. De Partij voor de Dieren is ook blij met verbod, omdat dit volgens de partij fijn is voor dieren, ouderen en hulpverleningsdiensten.Volgend jaar wil de gemeente verder nadenken over hoe ze in de toekomst wil omgaan met vuurwerk. Dat hangt mede af van het rapport waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) mee komt. Die onderzoekt de veiligheidsrisico's tijdens de jaarwisseling.