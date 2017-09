Synergon gaat energiezuinige lantaarnpalen in elkaar zetten

Sociaal werkbedrijf Synergon in Oost-Groningen wordt verantwoordelijk voor het in elkaar zetten van armaturen voor straatverlichting. De opdracht komt van het Amersfoortse bedrijf Innolumis.

Dat bedrijf ontwikkelt en produceert slimme en energiezuinige straatverlichting met ledtechnologie. Synergon gaat voor heel Nederland de nieuwe armatuur van dat bedrijf in elkaar zetten.Innolumis haalde een jaar geleden de volledige productie terug uit China. Het werk wordt nu gedaan door een leer-werkbedrijf in Amersfoort. Door Synergon aan het lijstje van partners toe te voegen, wil het bedrijf scoren op maatschappelijk vlak.Maar directeur Gert Grolleman erkent dat de samenwerking met een sociaal werkbedrijf ook deuren opent bij gemeenten en dat is weer goed voor de handel.'De eerste gesprekken met gemeenten in Noord-Nederland hebben we al gevoerd en daar verwacht ik veel van', aldus Grolleman.Directeur Ed Scherbeyn van Synergon is vooral blij met de opdracht van Innolumis. 'Dit is interessant voor ons', zegt hij. 'We krijgen er met dit technische project een divisie bij. Ik zie dat als erkenning en opwaardering voor Synergon.'