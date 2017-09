Wethouder roept RUG en Hanze op meer te doen voor internationale studenten

De Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de huisvesting van internationale studenten in de stad Groningen.

Dat vindt de meerderheid van de gemeenteraad en wethouder Roeland van der Schaaf deelt die mening. Dat bleek tijdens het spoeddebat over de huisvesting van internationale studenten in de Groninger gemeenteraad, aangevraagd door SP en CDA.Volgens Van der Schaaf is het vooral belangrijk veel studentenwoningen bij te bouwen. Daar moeten de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool aan bijdragen door huurgaranties af te geven bij nieuwbouwprojecten. 'Dit zou echt helpen om nieuwbouw te versnellen.'De instellingen moeten zich niet achter allerlei regels verschuilen, vindt hij. 'Ik zou een oproep willen doen om buiten de lijntjes te kleuren. Want iedereen heeft belang bij een goede huisvesting voor studenten.'Aanvragers SP en CDA wilden vooral weten hoe het kan dat internationale studenten al jaren moeite hebben een kamer te vinden. Ook vroegen ze zich af waarom de gemeente, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool deze problemen niet aan hebben zien komen.Volgens de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool komt dit doordat veel internationale studenten zich heel laat definitief aanmelden. Daardoor was pas eind augustus duidelijk dat er meer studenten zouden komen dan verwacht. Daar komt volgens de wethouder bij dat Groningen nou eenmaal een krappe woningmarkt heeft. In september is er dan ook nog eens een piek, omdat alle studenten dan een kamer zoeken. 'We hebben de problemen zien aankomen, maar niet op waarde geschat.'De raad wil dat de problemen volgend jaar voorkomen worden, doordat de RUG en de Hanzehogeschool internationale studenten beter voorlichten. Want nu weten ze blijkbaar niet hoe moeilijk het is een kamer te vinden. VVD-er Max Blom: 'Ze melden zich pas op het laatste moment aan, komen onvoorbereid naar de stad en verwachten dan dat er een wereld aan kamers beschikbaar is.'Vorige week openden de drie instanties halsoverkop een noodopvang voor internationale studenten. Voor volgend jaar houdt de gemeente zo'n soort noodopvang achter de hand, zegde Van der Schaaf toe.Iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat studenten die op straat moeten slapen slecht zijn voor het imago van de stad. CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens: 'Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en onderwijsinstellingen om dit volgend jaar te voorkomen.'