Horecaverhalen: 'doe bist riek worden deur mie'

(Foto: RTV Noord)

Was vroeger werkelijk alles beter? Och. Het was in ieder wel ánders. De discotheek zat al om half negen 's avonds bommetje vol. Kon daar nou eens om. In horecagelegenheden die populair zijn bij jongeren kan je om elf uur nog een kanon afschieten.





In zijn serie horecaverhalen duikt Gerlof Bos vandaag in de Kibbelkoele in Wildervank. Op de plek waar deze discotheek stond, groeit nu gras. Maar vroeger, toen stroomde de tent vroeg op de avond al vol....