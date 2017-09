'Promocampagne moet inwoners naar Hoogeland trekken'

Vergeet de Stad, kom naar het Wad. Met die slogan wil Gemeentebelangen Eemsmond nieuwe inwoners lokken naar het Hoogeland.

Fotograaf brengt ode aan Hoogeland

Volgens de partij is dit het ideale moment voor woningzoekenden om naar Noord-Groningen te verhuizen.'De woningmarkt in Groningen kookt over. De prijzen schieten omhoog en de stad slibt dicht', zegt fractievoorzitter Rein Eisinga. 'Een betaalbare TopDutch-achtige campagne moet mensen duidelijk maken dat het hier op het Hoogeland goed en betaalbaar wonen is.'TopDutch is de campagne waarmee de drie noordelijke provincies en het bedrijfsleven autofabrikant Tesla naar het Noorden wil lokken. Dat zorgt voor duizenden banen in de regio.GemeenteBelangen vraagt donderdagavond tijdens de gemeenteraad van Eemsmond of het college iets ziet in een TopDutch-achtige promocampagne.