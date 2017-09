Ruim drie weken lang reisde Stadjer Kevin Spithorst mee met de karavaan in de Vuelta a Espana, als fysiotherapeut van wielerploeg Sunweb. 'Toen ik mijn studie Fysiotherapie begon was het een droom om met een wielerploeg mee te gaan, hartstikke leuk dat het een jaar na mijn afstuderen al lukt.'

Het waren volgens Spithorst 'lange dagen', vertelt hij in Edwin op Noord 'Rond half acht hadden we ontbijt, dan was het vervolgens de hele boel klaarmaken: bidonnen, eten voor de renners en de staf. Daarna gingen we naar de start, die was meestal rond een uur of één. Dan onderweg bidonnen aangeven, de tasjes met eten. Ergens bovenop een berg of onder in een dal. Vervolgens aan de finish de jongens opvangen. Naar het hotel, masseren, avondeten en dan is de dag alweer voorbij.'De laatste week van de Vuelta had Spithorst kopman Wilco Kelderman onder zijn hoede. Die stond lang derde, zakte na de beslissende bergrit met aankomst op de steile Angliru naar plaats vijf om in de slotrit toch nog te klimmen naar plaats vier.'Dan komen de klachten. De lage rugklachten, de knieklachten. Je hebt toch wat overbelasting in de spieren. Dat moet je door te behandelen zo min mogelijk houden.'De sfeer in de ploeg was drie weken lang prima, zegt Spithorst. 'Pas als renners het slecht gaan doen, verandert de sfeer. Dan wordt iedereen vermoeid. Dat merkte je toen Kelderman op de voorlaatste dag van drie naar vijf zakte. Dat is dan wel zuur. Dan is het de volgende dag ineens heel zwaar om je bed uit te komen.'Even werd er zelfs Gronings gepraat aan tafel, toen Adriaan Helmantel uit Westeremden overkwam. Hij is de tijdritspecialist van Sunweb en moest Kelderman klaarstomen voor de rit tegen de klok. 'Toen vroegen ze wel of het gewoon Nederlands kon. En daarna of het in het Engels kon, want de voertaal bij de ploeg is Engels. Die lui snappen er natuurlijk helemaal niks van als wij Gronings praten.'De Vuelta eindigde zondag in de Spaanse hoofstad Madrid en begon drie weken eerder in Nimes, in Frankrijk. Voor Spithorst is deze week het 'gewone' leven als fysiotherapeut weer begonnen. Hij werkt bij Fysiosportief in de stad Groningen.Dan zal hij vast nog wel eens terugdenken aan zijn tijd in de Vuelta. 'Soms, als ik even alleen op de kamer zat, realiseerde ik me dat ik toch maar mooi middenin dat circus zat.'