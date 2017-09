'Windcompensatie mag niet leiden tot korten uitkering'

Mensen die financieel gecompenseerd worden voor windmolens, mogen daarvoor niet gestraft worden door de belastingdienst of het UWV. Dat zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) na vragen in Provinciale Staten.

Bij grote windparken kan een gebiedsfonds worden opgericht dat ten goede komt van een dorp, maar er worden ook losse bedragen betaald. Voor de uitbreiding van het windpark Delfzijl Zuid hebben omwonenden in Wagenborgen en Nieuwolda bijvoorbeeld duizend euro compensatie aangeboden gekregen van de ontwikkelaar van het windpark.SP-statenlid Marieke Bootsma-Kamp stelt dat die mensen mogelijk extra belasting moeten betalen en gekort kunnen worden op hun uitkering. 'De compensatie voor windmolens zou dan door de belastingdienst en het UWV gezien kunnen worden als extra inkomen', zegt Bootsma-Kamp. 'Dan word je gekort op je uitkering of moet je meer belasting betalen.'De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) is bekend met de zorgen. Directeur Rob Rietveld zegt dat de 'windcompensatie' niet belastingplichtig zou moeten zijn voor de inkomstenbelasting. 'Maar als je in de bijstand zit, dan is het een ander verhaal.'Volgens Rietveld lopen bijstandsgerechtigden een serieus risico om gekort te worden op hun uitkering. 'Als je in de bijstand zit, dan moet je alles wat je krijgt aangeven. En dan maakt het niet uit of je iets krijgt van je opa, een kennis of de ontwikkelaar van een windpark.'De NLVOW kent overigens geen concrete voorbeelden waarbij mensen zijn gekort na compensatie. Ook gedeputeerde Homan zegt geen voorbeelden te kennen, maar ze zegt wel toe het uit te gaan zoeken. 'Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen hierdoor worden gekort op hun uitkering', aldus Homan. 'We gaan hier achteraan.'