Spoeddebat haalt niks uit: sloop in Grunobuurt gaat door

De sloop van een deel van de Grunobuurt kan echt niet worden uitgesteld.

Dat is en blijft het antwoord van woningcoporatie Nijestee en de gemeente Groningen op vragen om de sloop uit te stellen.Woensdag stelden SP en Stadspartij de kwestie nogmaals aan de orde tijdens een spoeddebat. Ze vinden het net als de bewoners zonde dat binnenkort zeventig sociale huurwoningen tegen de vlakte gaan, terwijl de nieuwbouw nog twee jaar op zich laat wachten.Maar volgens wethouder Roeland van der Schaaf kan het echt niet anders. Slopen mag volgens de Flora en Faunawet alleen in bepaalde tijdvakken. Als Nijestee nu niet sloopt komt de hele planning in de war. Binnenkort moet ook de infrastructuur voor de nieuwe wijk namelijk worden aangelegd, aldus de wethouder.